Беременная Рапунцель из "Дома-2" шокировала "волшебным" сексом с мужем

Беременная участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель шокировала фанатов откровенными подробностями о сексе с мужем Дмитрием Дмитриенко. Она рассказала, что беременность вовсе не мешает заниматься им "волшебством" каждый день.

Как известно, Рапунцель и Дмитриенко являются одной из самых скандальных пар на телестройке. Фанаты помнят их постоянные ссоры, скандалы, драки, измены, разрывы отношений и воссоединения. На этот раз Рапунцель решила раскрыть подробности своей интимной жизни с супругом.

По словам девушки, самое главное, что между ними существует страсть, а в постели она попадает в рай и забывает обо всех проблемах. Рапунцель отметила, что "волшебством" они занимаются каждый день, ранее пара перепробовала множество поз, а теперь Дмитриенко знает, как удовлетворить свою супругу.

По словам участницы "Дома-2", Дмитриенко все делает очень аккуратно, раздевает и покрывает все ее тело поцелуями. Рапунцель отметила, что не может найти ни единой точки на теле, которую бы не ласкал ее муж.

Фанаты были шокированы таким признанием и отметили, что личное должно оставаться в пределах супружеской кровати, а не разноситься на весь мир.