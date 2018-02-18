Анастасия Волочкова зациклилась на хейтерах

В новом видео на странице в Instagram балерина Волочкова снова не удержалась и заговорила о хейтерах. Подписчики считают, что она зациклилась на критике.

Скандально известная бывшая прима-балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое видео в Instagram. Возвращаясь с благотворительного концерта в шикарном белом платье и букетом роз, звезда многословно благодарила зрителей и поклонников за цветы, но потом не удержалась и снова заговорила о критиках. «А мои завистники… Пусть кусают локти! Я же Волочкова!» - великодушно рассказала Анастасия и «по-королевски» проследовала в дом.

Подписчики недовольны её репликами: «Настя, ну что вы вызубрили слово «завистники», «желчь», «кому то на зло» и т.п. Можно же было сегодня, в это воскресенье уже такое говорить. Да простит нас всевышний, но вы почему такая озлобленная?», «Жаль что вы зациклились на этом, очень жаль». . Некоторые иронично посоветовали балерине успокоиться и забыть про всех «воображаемых» завистников. Практически каждый свой пост Анастасия сопровождает обращением к завистникам. У поклонников создаётся впечатление, что Волочкова уделяет критикам больше внимания, чем преданным фанатам.