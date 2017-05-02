Актриса и телеведущая Виктория Боня сделала видео с «гламурным полицейским» из Петербурга Романом Карплюком. В ролике девушка восхищалась тем, как быстро интернет-знаменитость набирает популярность, а также рекомендовала снимать истории именно про красивых сотрудников правоохранительных органов РФ, а не Запада.

Виктория Боня отметила, что у «гламурного полицейского» вечером было 15 тысяч подписчиков в Instagram, а на следующее утро это количество уже существенно перевалило за сотню тысяч. Также телеведущая подчеркнула, что кино о таких харизматичных персонажах, как Роман Карплюк, должно принести успех, посетовав, что обычно делают фильмы только об обаятельных злодеях или умных полицейских, и то не в России. Боня много шутила и несколько странно смеялась в ролике.

Стоит отметить, что это не первая её встреча с «гламурным полицейским». Ранее сам Роман Карплюк рассказала в Instagram, что случайно увиделся с телеведущей, сравнив данное событие с общением Батрутдинова и Бузовой, как сообщает «Версия.Инфо».