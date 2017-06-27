Писатель Эдуард Успенский рассказал о трудной борьбе с раком

Писатель Эдуард Успенский, подаривший зрителям самые известные советские мультфильмы, рассказал о том, как сложно ему дается бороться с раком. Известный сценарист и автор книг проходит уже 4 курс химиотерапии, постоянно испытывает боли, но надеется на лучшее.

80-летний Эдуард Успенский не может ходить самостоятельно и передвигается на инвалидной коляске. В своем недавнем интервью на телешоу он признался, что борьба с раком не приносит положительных результатов.

Успенский проходит уже 4 курс химиотерапии, но болезнь не отступает. Не смотря на постоянные боли, которые приходится испытывать писателю, он надеется на лучшее и не теряет оптимизма. Сейчас врачи дают хорошие прогнозы и сообщают, что 4 курс является самым важным. По словам медиков, клетки рака начали уходить, есть надежда, что больше проходить химиотерапию Успенскому не придется.

В своем интервью Успенский поблагодарил всех, кто поддерживает его в непростой борьбе с раком. Всем зрителям он пожелал здоровья и хороших друзей. По словам писателя, благодаря близким он легче переносит болезнь.