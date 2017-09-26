Обнаженная Элизабет Херли призналась, что автор ее секс-фото - 15-летний сын

Знаменитая актриса и фотомодель Элизабет Херли не перестает радовать фанатов сексуальными снимками. На этот раз 52-летняя актриса опубликовала голое селфи в ванной и призналась, что большинство секс-фото сделал ее 15-летний сын.

Элизабет Херли решила довольно необычным способом представить новую вещь из своей коллекции. Для этого она практически полностью оголилась, накинув на себя лишь легкий вязанный халатик. Так как вязка не плотная, фанатам предоставилась полюбоваться на шикарную грудь 52-летней актрисы, а особенно внимательные даже смогли рассмотреть на фото торчащие соски.

В комментарии под фото Херли получила множество восторженных комплиментов.

Позднее в интервью одному из журналов она призналась, что большую часть ее эротических снимков сделал 15-летний сын Дамиан. Видимо, Херли нравится, как снимает ее сын, потому что в социальных сетях у нее более 800 полуголых снимков.