Сергей Безруков просит прощения у поклонников

Актёр Сергей Безруков просит у поклонников прощения в своём Instagram. Так он встречает Прощёное воскресенье.

Народный артист России Сергей Безруков обратился к поклонникам на своей странице в социальной сети с просьбой: «Простите меня за всё в чём был и не был виноват! Искренне ВАШ!». Так актёр решил проводить последний день Масленичной недели и отметить Прощёное воскресенье. Своё искреннее извинение он сопроводил красивым снимком блина с икрой и первых тюльпанов. Подписчики тепло ответили Безрукову: «Бог простит и нас простите! Хороший Вы наш...!», «И Вы нас простите, дорогой Сергей Витальевич! Спаси и сохрани Вас и всех нас Господь!». И заодно пожелали звезде приятного аппетита.

Сергей Безруков ведёт Instagram не слишком активно: он делает всего несколько публикаций в неделю. Но каждый его пост собирает много положительных комментариев, подписчики благодарят его за душевную игру и доброе сердце.