"С огнем не шутят": Ольга Бузова снялась в новом комедийном шоу

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова, активно реализующая себя в качестве певицы и телеведущей, рассказала, что нашла в своем «адском графике» место для еще одного проекта. Бузова приняла участие в новом комедийном шоу «Прожарка», где она и «какие-то смешные люди» будут соревноваться в юморе.

Шоу «Прожарка на ТНТ» выйдет в эфир 18 февраля в 21.30. Как отметила сама Бузова, для участия в проекте ей пришлось искать время в своем «адском графике». Певица сравнила себя с огнем и указала, что с ней шутить нельзя, но ведущие проекта «хотя бы попытались». Певица активно делится подробностями своей насыщенной жизни и нередко упоминает о том, что ее график весьма плотный. Также Бузова уже создала целый ряд хэштегов, которыми она отделяет себя от других представителей эстрады. Певица под своими фото указывает, что она создает тренды и историю. Также внимание пользователей часто привлекает хэштег «эрабузовой».

Не так давно она презентовала свой новый клип, где снялся мужчина-модель, именуемый «самым красивым преступником в мире». Пользователи не смогли пропустить провокационный ролик, он собрал уже более 2 миллионов просмотров.