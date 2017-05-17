Группа "На-На" оскорбила жителей Красноярского края, обнажив ягодицы

Участники группы "На-На" оскорбили жителей Красноярского края неприличным видео из поселка Красный Маяк. Так, артисты разгуливали по поселку с голыми ягодицами и насмехались над названием городов Красноярского края.

В Сети появилось видео, на котором музыканты из "На-На" разгуливают по поселку Красный Мак, приспустив штаны и оголив ягодицы. После этого они подошли к указателю с названиями населенных пунктов и начали смеяться. Больше всего их повеселила табличка, на которой часть букв стерлась и осталась только надпись "соси". Мужчины начали закатываться от смеха и приглашать почитателей своего таланта на концерт "в Соси" и отмечать, что в таком городе они ни разу не были.

Оскорбительное для жителей Красноярского края появилось на странице одного из участников группы, однако вскоре было удалено. Пользователи соцсетей разместили это видео вновь и отметили, что те люди, которые не посещают концерты "На-На", поступают абсолютно правильно.

Также, депутат канского горсовета заявил о том, что члены группы "На-На" должны принести извинения за столь оскорбительное и непристойное видео.