Ольга Бузова делает детские ошибки в русском языке

В новой публикации Ольга Бузова сделала нелепую орфографическую ошибку. Подписчики возмущены, что два высших образования не помогли певице выучить родной язык.

Звезда ТНТ Ольга Бузова имеет два диплома о высшем образовании и утверждает, что свободно говорит на английском, немецком и литовском языках. Но в родном русском Бузова допускает детские ошибки. В своём Instagram Ольга написала слово «съёмка» с мягким знаком. От внимательных глаз подписчиков это не укрылось. Волна негодования наполнила комментарии. «Разве «сЪёмка» пишется не с твёрдым знаком?», «Очередной раз убедились, какая ты глупая», — это самое доброе, что можно увидеть под постом скандальной певицы. На критику Бузова как всегда не обратила никакого внимания и редактировать публикацию не стала.

Но верные поклонницы снова защищают звезду от шквала критики. Всех любителей русского языка они просят покинуть страницу Бузовой, не засорять сеть своей злобой и в очередной раз восхищаются красотой и талантом девушки.