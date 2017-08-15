«Ангелы Чарли»: Нюша и ее подруги показали фигуру в купальниках

Певица Нюша опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок с отдыха, на нем она и ее подруги позируют в купальниках у пальмы. Поклонники оценили фото и указали, что Нюша с подругами – «Новые Ангелы Чарли».

Певица Нюша отдыхает во Вьетнаме и делится снимками с отдыха в своем Instagram. Несколько часов назад она опубликовала новый снимок со своими двумя подругами.

На нем девушки позируют в купальниках у пальмы на побережье. В описании Нюша написала: «Ангелы Чарли в действии». Пользователи согласились с описанием и отметили, что девушки действительны похожи на соблазнительную троицу из известного фильма.

Также Нюша выложила другой снимок с подругами, где они старались принять одинаковую позу, но это им не удалось. Девушки сидят на диване и забросили руки вверх, однако синхронности в их позах явно нет. В описании Нюша написала, что ее муж не является фотографом, но делает фото. Видимо, такое описание и поясняет странное фото.

Пользователи оценили фигуру девушек, указав, что их формы действительно прекрасны. Некоторые недоброжелатели написали, что все девушки на фото «толстые», но в ответ такие критики получили массу доводов о том, что и Нюша, и ее подруги находятся в прекрасной форме.