Супермодель Бьянка Балти под вспышки фотокамер сверкнула сосками

Знаменитая супермодель родом из Италии Бьянка Балти пришла на вечеринку практически обнаженной. Ее легкое платье под вспышками фотокамер стало совсем прозрачным, из-за чего можно было полюбоваться на шикарную грудь супермодели.

На днях Бьянка Балти посетила мероприятие журнала Sports Illustrated Swimsuit, которое проходило в рамках Недели моды в Нью-Йорки. Для посещения вечеринки 33-летняя супермодель выбрала довольно легкий и откровенный наряд, который практически не скрывал ее стройного тела.

Глубокое декольте подчеркивало шикарную грудь Балти, а под вспышками фотокамер ее платье с черными, белыми и зелеными полосами стало практически прозрачным. Фотографам удалось рассмотреть красивый бюст супермодели, а так как под платьем не было нижнего белья, то Бьянка сверкнула перед камерами еще и своими сосками.