Настасья Самбурская предстала в образе горячей блондинки

Известная российская актриса Настасья Самбурская предстала в образе жгучей блондинки. Результаты перевоплощения она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Актриса подчеркнула, что такое перевоплощение было вызвано её новой ролью. Она сделала снимок перед выходом на сцену. Результат такого преобразования понравились многим поклонникам. Они в свою очередь акцентировали внимание на том, что Самбурской очень идут светлые волосы.

«Ты божественна, оставайся блондинкой, тебе идёт», - написала одна из подписчиц. Большинство осталось склонно к мнению, что Самбурскую тёмные волосы старят и ей хорошо было бы стать блондинкой в ближайшем будущем. Сама же актриса на данный момент никак не прокомментировала такие предложения со стороны фанатов. Ранее она уже для ролей в фильмах и театре становилась блондинкой, но такое перевоплощение длилось всего пару дней.