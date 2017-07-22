Дарье Донцовой ампутировали грудь из-за рака

Российская писательница Дарья Донцова осталась без груди из-за рака. Она рассказала, что ей пришлось сделать операцию по удалению груди, чтобы спастись от страшного заболевания.

В беседе с Лерой Кудрявцевой Дарья Донцова призналась, что несколько лет назад, когда у нее диагностировали рак груди на последней стадии, ей пришлось сделать операцию по удалению бюста. По словам писательницы, операцию она перенесла хорошо, и после этого у нее развилась ремиссия.

В настоящий момент на месте удаленной груди у нее стоит качественный протез, который невозможно заметить невооруженным взглядом. Специальное белье помогает Донцовой выходить на пляж в купальнике и даже носить платья с глубоким декольте.

Сейчас самым большим страхом Донцовой является рецидив. Для того, чтобы этого не произошло, она строго следует всем рекомендациям врача и тщательно следит за своим здоровьем.