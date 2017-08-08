Бритни Спирс продемонстрировала балетное фуэте

Певица Бритни Спирс предстала перед своими поклонниками в образе балерины. Звезда в своем Instagram поделилась видео, на котором она выполняет балетное фуэте, что собрало массу одобрительных комментариев от пользователей.

Бритни Спирс не перестает радовать поклонников снимками из спортзалов и селфи в леггинсах. Певица активно взялась восстанавливать былые формы и не останавливается на достигнутом. Ее похудение и возвращение в прежнюю форму активно обсуждается в Сети, пользователи часто оставляют под снимками одобрительные комментарии.

В этот раз Спирс показала видео, на котором она выполняет балетное движение фуэте. Певица «прокрутилась» восемь раз и продемонстрировала подтяную фигуру в коротких шортах. На ролике Спир без стеснения показала стройные ноги и прекрасную форму, указали пользователи.

В комментариях под роликом многие предположили, что так Бритни Спирс готовится к новым выступлениям. Также поклонники певицы отметили целеустремленность звезды, решившей вновь радовать фанатов зажигательными танцами без утягивающих корсетов. По словам некоторых пользователей, они едва не разочаровались в певице, когда та стремительно набрала вес и стала «себя запускать». Теперь же они вновь горды за Спирс и готовы демонстрировать это своими лайками.