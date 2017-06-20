Тимати пригрозил опубликовать гей-видео с участием депутата, который избил DJ Smash

Знаменитый рэпер Тимати на своей странице в соцсети заявил, что у него имеется гей-видео с участием экс-депутата, который избил DJ Smash в пермском клубе. Он отметил, что если Александр Телепнев и его друзья не перестанут кидаться громкими высказываниями, Тимати опубликует его в Сети.

Тимати рассказал, что он стал владельцем видео, на котором Телепнев и его любовник Сергей Ванкевич обнимаются и целуются прямо на улице. Рэп-исполнитель отметил, что благодаря этому видео, он имеет полное право назвать Телепнева и Ванкевича гомосексуалистами. По его словам, если сам депутат и все его друзья не прекратят со своими никому не нужными высказываниями, весь мир сможет увидеть любовные утехи Телепнева.

Таким образом Тимати ответил на вызов Александра Шилова, который предложил рэперу стать мужчиной и ответить за свои слова на ринге.

Напомним, ранее на своей странице в соцсети Тимати рассказал о том, что в пермском клубе экс-депутат Телепнев избил DJ Smash.