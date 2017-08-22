Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов ответил на слухи о своей гомосексуальности

Телеведущий Дмитрий Борисов прервал молчание и дал ответ тем, кто подозревает его в гомосексуальных предпочтениях.





В своём блоге 32-летний ведущий ток-шоу «Пусть говорят» сравнил «завистливые языки» с утками. «Только очень глупые люди не понимают, что рано или поздно кармический бумеранг вернётся и может ненароком больно ударить тех, кто решает кого-нибудь полить грязью из зависти или ненависти...Вон даже эти гуси умнее тех, кто вот-вот поперхнётся собственной желчью и завистью», - пишет он в сообщении.



Сам себя он отнёс к категории умных людей, которые «наслаждаются жизнью и не тратят себя на пустоту». Кроме того, он посоветовал быть более осторожными, поскольку «птицы эти» имеют хорошую память и острый клюв. Так он не развеял, но и не подтвердил свою связь с молодым человеком, с которым его «женят» в Сети. Фанаты поддержали Борисова и попросили не опускаться до уровня «балерин».