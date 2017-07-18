Фото Саши Артемовой с Алексеем Паниным вызвало отвращение у фанатов "Дом-2"

Участница телепроекта "Дом-2" Александра Артемова недавно встретилась с актером Алексеем Паниным и опубликовала в соцсети совместную фотографию. Данное фото вызвало отвращение у поклонников телепроекта и они посоветовали звезде поскорее его удалить.

На своей странице в соцсети Артемова опубликовала селфи с Паниным и подписала, что случайно встретилась с актером театра и кино. Она также отметила, что "Леха невероятно крутой".

Фанаты "Дом-2" не оценили восторга Артемовой и поинтересовались, какого ей стоять рядом с "аморалом". Также поклонники девушки отметили, что Панин является "мерзким и его нужно убить".

Артемова не стала терпеть нападки хейтеров и отметила, что она просто опубликовала фото, а не выставила на обсуждение жизнь свою и Панина. Она посоветовала всех комментаторах взять свои грязные слова и "поглубже засунуть в одно место". Девушка заметила, что мерзкими являются именно такие люди, которые за спиной обсуждают других, а вовсе не Панин.