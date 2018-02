Клип Марка Ронсона и Бруно Марса на песню Uptown Funk идёт к отметке 3 млрд просмотров на YouTube

Клип Марка Ронсона и Бруно Марса на песню Uptown Funk, представленный ещё в 2014 году, сейчас в числе самых популярных на YouTube. Он набрал почти 3 миллиарда просмотров.

Сама песня в своё время завоевала множество наград, а клип на Uptown Funk всего за несколько месяцев привлёк внимание 1 миллиарда зрителей. Число тех, кто заинтересовался видео, продолжает расти и скоро достигнет 3 миллиарда, как сообщает «Версия.Инфо».

Также в настоящее время среди самых популярных клипов See You Again Уиз Халифа, являющаяся данью памяти актёру Полу Уокеру и прозвучавшая в седьмой части кинофраншизы «Форсаж» - 3,4 миллиарда просмотров. У ролика Ed Sheeran на Shape of You 3,2, а у Gangnam Style от PSY – 3,1.

Больше всего же привлёк внимание зрителей ролик на Despacito от Луиса Фонси и Дэдди Янки. В настоящее время его просмотрели 4,8 миллиардов интернет-пользователей.