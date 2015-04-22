Девушка без ноги стала бикини-моделью и попала на обложку журнала

22-летняя американка Бренна Хукаби, победившая рак кости, снялась в качестве бикини-модели для журнала Sport Illustrated. Девушка лишилась ноги в 14 лет, сейчас она пользуется протезом и готовится выступить от США на Паралимпийских играх.

История Бренны Хукаби, отмечают в издании, достойна публикации. Стремление и жизнестойкость девушки должны стать примером для многих. В 14 лет ей поставили диагноз рака кости и ампутировали ногу.

К 18 годам она смогла полностью побороть заболевание и стала строить свою жизнь. Бренна Хукаби пользуется протезом, занимается спортом и ведет активный образ жизни.

Девушка вышла замуж, но родить ребенка ей не сразу удалось. Хукаби проходила еще один курс лечения, но смогла забеременеть. Теперь их семья состоит из трех человек.

Девушка катается на сноуборде и готовится к Паралимпийским играм, которые вскоре пройдут после основных ОИ. Сама она рада тому, что ее поместили на обложку журнала и надеется, что своим примером поддержит других женщин любить себя и не опускать руки. За историю журнала она стала первой моделью без ноги, которая попала на обложку.