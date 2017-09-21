Галкин ответил на критику Харламова о шоу «Звёзды под гипнозом»

Максим Галкин ответил на критику Гарика Харламова, который посчитал, что в шоу «Звёзды под гипнозом» просто «издеваются над здравым смыслом». По словам ведущего, он понимал, что программа не всем может понравится, однако подчеркнул, что целью проекта явно не было потревожить «тонкую душевную организацию» оппонента, как сообщает VladTime.

Максим Галкин отметил, что ему жаль, что из-за «Звёзд под гипнозом» шоу Comedy Club лишилось части своей аудитории. Также артист посоветовал Харламову обратить внимание на другие проекты, вроде «Битвы экстрасенсов», считая, что те более достойны столь масштабной критики. «Звёзды под гипнозом» же – программа, где нет места постановке, а всё реально, пусть и кажется другим.

В ответ резидент Comedy Club подчеркнул, что он-то на личности не переходил, в отличие от оппонента. По словам Харламова, разницы между «Битвой экстрасенсов» и «Звёздами под гипнозом» никакой нет, поскольку не хороши обе программы. Появление же нового шоу Галкина на аудиторию Comedy Club не повлияло.