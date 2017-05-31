Анастасия Волочкова запуталась в своих жизненных ценностях

Балерина Анастасия Волочкова запуталась в том, что же для неё важнее в жизни и кто ей на самом деле поклонники. Фанаты считают, что звезде необходим психолог.





После того, как Анастасия рассекретила имя и профессию своего нового ухажёра, волны негатива полились на неё с двойной силой. Некогда поклонники, а теперь «завистливые нищеброды» стараются искренне помочь Волочковой принять её судьбу и угасание популярности и перестать изводить себя истериками.



Их рассмешил тот факт, что балерина апеллирует к кошелькам подписчиков, когда дело касается обид и «зависти» относительно её жизни, отдыха и семьи с их стороны. Однако на следующий день она публикует запись с пожеланиями о том, чтобы жизни фолловеров были наполнен добротой, любовью и чистотой, ведь «важнее, когда человек не с большим кошельком, а с большой и широкой душой». Подписчики просят думать танцовщику, когда она пишет что-то, поскольку комичность ситуации вредит ей самой.