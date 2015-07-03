Больную раком певицу Ламу Сафонову экстренно госпитализировали

Российскую певицу Ламу Сафонову, которая страдает от онкологического заболевания, с сильным болевым синдромом экстренно госпитализировали. Об этом сообщается на ее странице в соцсети.

Как стало известно, представители певицы Ламы Сафоновой с ее страницы в соцсети распространили информацию о том, что на днях ее экстренно госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с сильным болевым синдромом. Они сообщили, что певица несколько дней не сможет появляться в Сети и посоветовали фанатам не переживать, а поддерживать Ламу добрыми словами и молитвами.

В настоящий момент известно, что Ламу после обследования отправили домой. Медики настоятельно рекомендовали ей принимать обезболивающие препараты.

Напомним, Лама Сафонова еще в 2016 году призналась, что страдает страшнейшим онкологическим заболеванием. На сегодняшний день известно, что певица борется с раком третьей степени.