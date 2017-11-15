Бывшей жене Дмитрия Тарасова начали угрожать в соцсетях

Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова столкнулась с хейтерами. На странице в соцсети Оксаны Осинкиной стали приходить довольно странные и угрожающие комментарии, которые вовсе не нравятся женщине.

Как известно, в 2011 году Тарасов развелся с Осинкиной, у них имеется совместная дочь Ангелина. Оксана Осинкина никогда не препятствует встречам дочери с отцом, а Тарасов после развода все равно уделяет немало времени своему ребенку.

Буквально недавно женщина столкнулась с неадекватной подписчицей, которая стала присылать странные и угрожающие комментарии. Она умоляла Осинкину позвонить Тарасову и заставить его молить о спасении дочери, так как "Праведница Анна помогла Тарасову, а он вместо этого сделал ей зло". Она угрожает, что теперь из-за этого Бог накажет Тарасова смертью и гибелью его дочери.

Оксана Осинкина разместила скрин данного комментария у себя на странице и попросила хейтеров больше не отправлять подобные послания, так как ей не нравится видеть и читать подобное.

Пользователи соцсетей поддержали девушку и отметили, что шизофреники начали активироваться, несмотря на то, что весна еще не пришла. Ей посоветовали не обращать внимания на этот бред и просто заблокировать недоброжелательницу.

Стоит отметить, что Оксана Осинкина мало интересуется личной жизнью своего бывшего мужа. Фанаты постоянно просят ее прокомментировать свадьбу Тарасова с моделью Анастасией Костенко, однако девушка тактично умалчивает. Что касается второй жены Тарасова, Ольги Бузовой, Осинкина отмечала, что никаких обид к телеведущей у нее нет, она наоборот, следит за творчеством певицы и поддерживает ее.