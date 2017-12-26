Бузова шокировала фанатов "мешками" под глазами и опухшим лицом

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова шокировала фанатов своим внешним видом без макияжа. Подписчики заметили отек лица и опухшие губы, потому сразу посоветовали Бузовой проверить здоровье.

Ольга Бузова активно заполняет свои странички в соцсетях не только снимками с фотосессий и отдыха, но и показывает свою повседневную жизнь. Так, недавно она опубликовала фото, которое шокировало фанатов. На снимке она предстала без макияжа, со специальными накладками под глазами, которые убирают "мешки". На фото также можно заметить, что телеведущая достаточно вымотана из-за постоянных концертов и разъездов, ей не удается хорошо выспаться. Об этом свидетельствуют отеки на лице и опухшие губы.

Почитатели таланта Бузовой посоветовали ей на время взять перерыв и позаботиться о своем здоровье, посетить врачей и хорошо выспаться, чтобы привести себя в порядок.