Екатерина Варнава поделилась голым фото в постели и уменьшила губы

Секс-символ женского комедийного шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава своеобразно пожелала подписчикам доброго утра – в постели и голой.





Утренний снимок она опубликовала в своём блоге, не оставив к нему никакой подписи, кроме множества сердечек. Но большинство фанов остались довольными и этим. Девушка предстала перед фанатами без одежды, прикрывшись белоснежным одеялом. Несмотря на довольно поздний подъём, Екатерина всё равно выглядела усталой. Или проблема была в её макияже.



Именно с ним она и «проснулась», чем позабавила фанатов. Некоторые просили её о «настоящей» фотографии. «Типа только проснулась? Линзы надела, накрасилась», - пишут в Сети. Кстати, макияж стал причиной для ещё одной порции слухов. Поклонники интересуются, что Екатерина сделала со своими губами: либо она их внезапно уменьшила, либо нарисовала слишком толстые брови, что визуально сделало рот меньше.