«Диета от Рудковской»: Поклонников удивил стол с цветами вместо блюд

Музыкальный продюсер Яна Рудковская выставила в Instagram фотографию, где на столе в красивых вазах стояли цветы, назвав это «прекрасным утром». Поклонники в шутку заявили, что знаменитость явно решила сесть на диету и не завтракать или перекусить цветами.

«Сегодня разгрузочный день», - сделала вывод одна поклонница. Другие подумали, что Яна Рудковская вчера очень хорошо поужинала, потому сегодня решила просто посмотреть на цветы вместо еды. Третьи предположили, что продюсер внезапно озаботилась наличием у неё лишних килограммов, отметив, что звезда зря беспокоится, потому что прекрасно выглядит.

Некоторые интернет-пользователи оценили просто красивый снимок. Они похвалили Яну Рудковскую за эстетичность и умение подбирать такие красивые композиции на стол, как сообщает «Версия.Инфо».