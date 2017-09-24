Мария Кожевникова посоветовала хейтерам «помыть окна»

Актриса Мария Кожевникова, которая стала целью для любителей выплеснуть негатив в Instagram звёзд, устала и посоветовала своим недоброжелателям «помыть окна».





Такой метафорой она обозначила мировоззрение пользователей Сети, которые следят за жизнью успешных людей сквозь призму ненависти и предрассудков. Так их «жертвой» стал даже один из сыновей актрисы. Вчера в социальной сети она поделилась домашним видео. На нём Мария с семьёй посетила ресторан, где перед ними подали готовый бок ягнёнка. Хейторов разозлило то, что такой «ужас» демонстрируют прямо на глазах у маленького Вани, которого этот вопрос вовсе не беспокоил. Подписчики волнуются, что психика малыша под угрозой.





На это Мария стала отвечать ещё в комментариях, сравнивая мясо с ананасом и говоря, что животное не убили у них на столе, а только приготовили к подаче. Другим же не понравилась «уродская» стрижка мальчика: «Стрижка ужасная...Почему детки должны носить этот горшок?!» На агрессию Кожевникова ответила постом с поучительной историей о грязном окне и чистом белье соседки главных героев. Так Мария просит думать людей перед тем, как писать что-либо в комментариях: «Другое больно, что людей таких становится все больше и вот детей наших, всех жалко, потому что им справляться с этим негативным информационным потоком...это ад на земле».