Ольга Бузова надела эротичное платье для игры в бильярд

Популярная исполнительница Ольга Бузова, пребывая в Смоленске, решила развлечься, поиграв в бильярд. Однако оделась она для этого слишком эротично и совсем не соответствуя моменту, как сообщает VladTime.

У Ольги Бузовой было небольшое выступление на конкурсе красоты «Русская Краса 2018». Она оделась в красное платье, которое открывало тело по максимуму. Например, одна нога артистки была полностью оголена. Именно в таком наряде певица решила поиграть в бильярд либо просто сделать интересную фотографию.

Однако интернет-пользователи снимок не оценили. По словам большинства подписчиков, вышло не красиво и слишком «заучено». Некоторые заявили, что у Ольги Бузовой «звёздная болезнь» в высшей степени, потому что она «кривляется» больше других селебрити. Впрочем, кое-кто и защитил артистку, отметив, что всё-таки она стала лучше, чем когда была блондинкой. В целом, на странице Ольги Бузовой всегда больше хейтеров, чем поклонников, считающих, что артистка ничего из себя не представляет и слишком много жалуется на жизнь.