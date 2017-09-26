«Посмеемся после 18 марта»: Татьяна Арно ответила на «любезность» Ксении Собчак

В недавнем интервью Ксения Собчак высказалась о своей давней знакомой Татьяне Арно, которая, по словам журналистки, обошла ее на одном из кастингов. Об ней Собчак высказалась в шутливой форме, на что сама Татьяна Арно ответила «Мы же посмеемся 18 марта».

Как стало известно, две давние знакомые не смогли лестно дать комментарии друг о друге и применили в своих высказываниях иронию. Так, сначала Собчак в шуточной форме рассказала о «пробивной» Арно, которая обошла ее на одном из кастингов.

После этого Татьяна Арно не стала молчать и также дала комментарий, который привлек не меньше внимания журналистов. По словам Арно, она не имеет сомнений в том, что Собчак не весело. Все слова, которые были адресованы в сторону Арно, сама она назвала «замечательными подробностями». В итоге, резюмировала Татьяна Арно, «мы посмеемся 18 марта». На такую дату она указала, как отметили журналисты, лишь потому, что Собчак участвует в президентской гонке. По мнению пользователей, Арно усомнилась в шансах Собчак на победу.