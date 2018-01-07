Стало известно, какой будет Анастасия Волочкова в старости

Известная балерина Анастасия Волочкова показала в Instagram совместную фотографию со своей матерью Тамарой. По мнению поклонников, между ними большая схожесть, и именно так будет выглядеть знаменитость лет через 20-25, как сообщает «Версия.Инфо».

Анастасия Волочкова в подписи к снимку отметила, что очень хорошо любить и быть любимыми, как у неё с мамой. По словам балерины, её хейтеры этого, видимо, понять не могут, а потому проявляют свои самые худшие качества, вроде «невежества» и «ущербности». Также Анастасия Волочкова поблагодарила тех, кто её поддерживает и «призывает к благоразумию» хейтеров, однако попросила так не делать, потому что не хочет перепалок.

Балерина уверила, что сама воспринимает всё с юмором, отметив, что у критиков закрытые аккаунты, где нет никакой информации, и они явно не из тех, чьи слова стоит воспринимать. По мнению Анастасии Волочковой, таких людей стоит «только пожалеть». Фанаты с ней согласились, а также отметили, что у балерины красивая мама, на которую артистка явно будет похожа в старости.