Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов переходят все грани, разыгрывая подписчиков

Певица Ольга Бузова и резидент Comedy club Тимур Батрутдинов проводят очередной конкурс в Instagram. Подписчики подозревают их в обмане, ведь главный приз — дом.

Ольга Бузова часто разыгрывает между своими подписчиками в социальных сетях разные призы, чаще всего айфоны. Правда, информацию о победителях звезда ТНТ никогда не публикует. Поэтому многие подписчики справедливо сомневаются, что конкурсы честные и кто-то действительно получает подарки. Теперь певица совместно с Тимуром Батрутдиновым объявила новый конкурс. Пользователям Instagram предлагают в обмен на подписку на спонсора выиграть роскошный дом в хорошем месте.

Подписчики возмутились такой публикацией и призвали Ольгу прекратить обманывать людей. Всем известно, что от рекламы в Instagram Бузова получает хороший доход. Но, по мнению подписчиков, нужно иметь совесть и не дарить ложные надежды доверчивым людям. Для кого-то жилищный вопрос стоит очень остро и непорядочно наживаться на их проблеме.