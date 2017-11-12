Андрей Гайдулян помог жительнице Ростова победить рак

Знаменитый актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши Сергеева в сериалах "Универ" и "СашаТаня", помог жительнице Ростова справиться с раком груди. Он начал сбор средств и уже может сказать о том, что у его подопечной диагностировали развивающуюся ремиссию.

Как известно, в 2015 году Андрей Гайдулян сам столкнулся с таким страшным онкологическим заболеванием, как рак, однако не терял надежды и вскоре ему удалось победить болезнь. Тогда он решил помогать людям, сражающимся с раком, и начал с жительницы Ростова Марии Лебедевой.

В соцсети в день рождения Гайдулян написал, что если кто-то хочет его поздравить, лучше пусть переведут средства на счет Марии, которая борется с раком. В течение полутора лет собралась приличная сумма, и уже 31 декабря 2017 года ростовчанка смогла закончить лечение. Недавно она побывала в Германии, где подтвердили, что у нее развивается ремиссия.

Гайдулян поблагодарил всех людей, которые помогали в сборе средств на лечение и отметил, что для помощи нуждающимся иногда достаточно и 50 рублей.