Шварценеггер исполнит роль главы США в новом "Кунг Фьюри"

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер исполнит роль главы США в сиквеле фильма "Кунг Фьюри". Так пишет издание Variety.

Оригинальная картина длительностью 30 минут появилась в 2015 году и была выполнена в жанре экшн-комедии. Средства на съёмочный процесс организаторам удалось собрать благодаря крупнейшему сервису краудфаундинга - Kickstarter. Заинтересованные в проекте пользователи сети пожертвовали в общей сложности 630 тысяч долларов.

Режиссером продолжения опять выступает Дэвид Сандберг, который также стал исполнителем главной роли в оригинале. Обязанности продюсера приняли на себя Дэвид Катценберг и Сет Грэм-Смит, которые недавно выпустили на экраны триллер "Оно".В "Кунг Фьюри" уже согласились играть такие актеры, как Майкл Фассбендер и Дэвид Хассельхофф.

В центре оригинального сюжета - похождения американского полицейского Кунг Фьюри и его отряда под названием Громокопы. Герою вместе с товарищами предстоит сразиться с таинственным противником и отправиться в другое время, чтобы помочь другу.