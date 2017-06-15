Анастасия Решетова поразила Instagram скопированным откровенным снимком

Модель Анастасия Решетова поразила своих поклонников, обнажившись для откровенного снимка. Такая публикация появилась в четверг на её странице в Instagram.

Возлюбленная рэп-исполнителя Тимати пребывая на отдыхе сфотографировалась на фоне природы в полном неглиже. Она сидит на корточках, повернувшись к камере спиной. По авторской задумке, тень от ребристого листка падает на её тело, изображая причудливые узор из полос. Чтобы волосы не перекрывали рисунок, знаменитость удерживает их на затылке собственной рукой.

Подписчики в социальной сети неоднозначно восприняли смелый творческий эксперимент Анастасии Решетовой. Многие похвалили её за прекрасную фигуру. Однако нашлись комментаторы, которые обратили внимание на схожесть экспозиции с недавней фотографией Полины Гагариной, которая также появилась в социальной сети.

Кроме того, один из пользователей обвинил Анастасию Решетову в использовании чужого фото. Он утверждает, что несколько дней назад встречал эту фотографию на другом аккаунте.