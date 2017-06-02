Ольга Бузова совершила "крестовый поход" по храмам Курска

Скандально известная российская певица Ольга Бузова в перерыве между репетициями совершила настоящий "крестовый поход" по храмам Курска. У Бога светская львица попросила о "самом сокровенном".

Как оказалось, Ольга Бузова очень одухотворенный и верующий человек. Несмотря на то, что несколько дней назад все СМИ твердили о ее взывающем поведении с журналистом, сегодня, 16 февраля, во время своих гастролей Бузова решила посетить храм.

Так, сегодня певица осчастливила своих поклонников из Курска, а между репетициями совершила экскурсию по городу и зашла в Знаменский собор, который особенно впечатлил телеведущую.

Она решила поделиться неизгладимыми впечатлениями на своей странице в Instagram, выразив восхищение храмом и атмосферой, царившей в нем.

На этом интригующий "крестовый поход" Бузовой не завершился. Следующим пристанищем звезды стал храм Серафима Саровского. Она отметила, что успела попросить у Бога о "самом сокровенном", и поклонникам Бузовой остается только догадываться, что же это может быть.