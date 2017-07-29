Сын Софии Ротару показал архивный снимок с матерью 30-летней давности

Единственный сын знаменитой певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал в соцсети снимок с матерью, который был сделан 30 лет назад. На фото Ротару больше похожа на девушку Руслана, чем на мать.

Руслан Евдокименко опубликовал в соцсети снимок со своей любимой матерью, который был сделан практически 30 лет назад в Австралии. На снимке Ротару около 40 лет, однако выглядит она гораздо моложе. Руслан с нежностью приобнимает мать сзади, отчего складывается впечатлении, что на фото всего лишь молодые влюбленные, а не мать и сын.

Подписчики в комментариях стали нахваливать Софию Ротару, отметив, что возможно, певице известен секрет вечной молодости, иначе объяснить ее внешний вид просто невозможно. С годами София Ротару становится только краше, и в свои 70 лет может затмить любую молодую девушку, пишут фанаты.

Стоит отметить, что Руслан Евдокимов является единственным сыном певицы от первого и последнего брака с Анатолием Евдокимовым. Также у Ротару имеется 23-летний внук и 17-летняя внучка.