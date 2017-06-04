Скандальная драчунья из "Дома-2" ждет ребенка от любовника

Скандально известная драчунья из "Дома-2" Алена Ашмарина станет мамой во второй раз. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети, отметив, что отцом ребенка является ее любовник Илья Григоренко.

Как известно, Ашмарина славится своей любовью к дракам и смене возлюбленных. За несколько дней пребывания на проекте "Дом-2", она уже успела шесть раз подраться и выбрать себе троих претендентов на любовь. С последним кандидатом, Ильей Григоренко, у нее сложились отношения. Несмотря на то, что молодые люди несколько раз расставались, а потом вновь сходились, Ашмарина не испугалась такого непостоянного партнера и забеременела.

На своей странице в соцсети она опубликовала снимок УЗИ и отметила, что завершился самый сложный первый триместр ее беременности. Звезда "Дом-2" отметила, что с Григоренко она сейчас живет в разных городах, но все же она безгранично счастлива от мысли о будущем ребенке. Ашмарина рассказала, что больше всего хочет родить мальчика, однако пол не так важен, ведь главное, чтобы малыш родился на свет здоровым.