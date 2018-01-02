МодельPlayboy поделилась впечатлениями о сексе с Дональдом Трампом

Известная американская модель журнала Playboy Карен Макдугал откровенно призналась о сексе с Дональдом Трампом. Интимная связь между ними произошла в 2006 году, а тогдашний бизнесмен Трамп уже два года находился в браке с Меланьей.

Новые интимные подробности жизни настоящего президента США Дональда Трампа продолжают всплывать в Сети. Так, сегодня стало известно, что звезда Playboy Карен Макдугал в 2006 году настолько очаровала Трампа, что тот даже лег с ней в одну постель, будучи женатым человеком.

Историю об интимной связи Макдугал и Трампа "всплыла" в средствах массовой информации посредством содействия этому друга модели. Как удалось выяснить, Карен Макдугал и Дональд Трамп познакомились в элитном доме Playboy, и после завязавшегося разговора они не смогли сдержать своих эмоций. Бизнесмен предложил модели деньги за секс, но она категорически отказалась их принимать.

Однако на кратковременной связи вся история не закончилась, а отношения Макдугал и Трампа продлились семь месяцев. Как именно на это отреагировала жена президента США, Меланья Трамп не сообщается.