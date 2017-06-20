Ольга Бузова забыла, что должна ехать в Смоленск

Телеведущая и певица Ольга Бузова слишком часто бывает в разъездах по стране, что даже не стремится запомнить города, в которых намерена дать концерт. Так, Бузова забыла, что 16 февраля она отправляется в Смоленск.

В Сети появился видеоролик, в котором Ольга Бузова решила поделиться с подписчиками своими поездками и повседневной жизнью, показать, как она выглядит настоящей, без макияжа и фотообработки. Она рассказала, что ждет поезд, однако забыла, куда именно направляется. Подсказали Бузовой ее попутчики, они отметили, что певица планирует посетить Смоленск.

В свое оправдание телеведущая отмечает, что ночью очень мало спала, так как была занята обсуждением работы, и в поезде планирует немного поспать. Из-за недосыпания у Бузовой могли возникнуть такие маленькие провалы в памяти, однако фанаты надеются, что как только певица сможет полноценно отдохнуть, подобная проблема ее больше не затронет и она не забудет, куда направляется.