Дженнифер Энистон по-дружески разводится с Джастином Теру

Актриса из США Дженнифер Энистон вскоре разведется со своим супругом Джастином Теру, сохраняя дружеские отношения. Пара объявила о своём решении в официальном пресс-релизе для ведущих СМИ.

Супруги сообщают, что пришли к обоюдному решению расстаться после "любовного" обсуждения в конце минувшего года. Дженнифер Энистон и Джастин Теру уведомляют, что не намерены придавать огласке подробности бракоразводного процесса, однако решили заранее известить журналистов в целях избежать распространения нежелательных слухов.

Они поженились летом 2015 года после четырех лет предварительных отношений. За время совместной жизни детей у супругов не появилось. Различные издания уже замечали нелады в семейной жизни. Недавно Дженнифер Энистон праздновала свой 49-й День рождения в Малибу без мужа, который в это время находился в Нью-Йорке. Некоторые аналитики предполагают, что разрыв связан с прошлыми отношениями Дженнифер Энистон и Брэда Пита, ведь они уже состояли в браке с 2000 по 2005 год. Ранее "Версии" со слов охранника актера стало известно, что Брэд Питт всё ещё испытывает чувства к своей бывшей жене.