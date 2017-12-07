Кристина Агилера провоцирует подписчиков эротическими фото в ванной

Певица Кристина Агилера опубликовала в своем профиле Instagram ряд эротических фотографий, на которых она предстала перед подписчиками совершенно голой. Провокационные снимки были сделаны в ванной. На них можно заметить, как звезда постройнела, ведь после родов многие замечали на ее теле лишние килограммы.

Американская телезвезда Кристина Агилера, которой не так давно исполнилось 37 лет, накануне опубликовала серию свежих провокационных фотографий в своем аккаунте Instagram. Снимки были сделаны в ее ванной и действительно получились весьма откровенными, так как на певице нет одежды, а потому интимные места она прикрывала пеной и руками.

Некоторые американские СМИ назвали домашнюю фотосессию Агилеры настоящим шоу, ведь она запечатлела себя в самых разных позах. Кроме того, уже порядочное время никто не видел от нее фотографий с эротическим подтекстом. После того, как она родила последнего ребенка, все только и говорили о ее испортившейся фигуре, а также о лишних килограммах. Хотя сама певица и отвечала, что ценит себя в любой форме, последние фото, вероятно, были добавлены с целью показать, как за короткое время ей удалось похудеть. Кроме того, вместе с лишними кило не ушла ее пышная грудь, которую она также показала в близком ракурсе.