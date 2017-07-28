Волочкова обматерила хейтеров и призвала смеяться над "ущербностью недолюбленных баб"

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова устала бороться со своими хейтерами, поэтому решила дать им зеркальный ответ. На своей странице она призвала смеяться над "ущербностью" и посылать "недолюбленных баб", которые пишут ей гадости.

Как стало известно, Волочкова недавно опубликовала снимок со своим новым ухажером, малоизвестным программистом Михаилом Логиновым. Ее тут же окружили хейтеры, которые, по словам балерины, просто завидуют ее женскому счастью. Устав бороться со своими обидчиками, Волочкова дала им зеркальный ответ, посвятив "недолюбленным бабам" целый пост на своей странице в соцсети.

Она разместила список аккаунтов, с которых чаще всего ей приходят обидные комментарии и призвала "известных и публичных людей" посмотреть на "недолюбленных баб". Также балерина написала, что всем следует посмеяться над ущербностью этих женщин и посылать их нецензурной бранью, если еще раз попробует написать Волочковой или ее возлюбленному.