Забавный Маликов, обнажившись в душе, оказался накаченным мачо

Накануне в профиле фотохостинга Instagram исполнителя Дмитрия Маликова появилось забавное видео, которое он снял в душе. В ходе него певец обнажился и предстал настоящим мачо: под его желтым халатом оказалось накаченное тело. Его спина и правая рука оказались почти полностью забитой татуировками.

В Instagram на аккаунте Дмитрия Маликова появилось весьма увлекательное видео, которое, одназначно, понравилось всем его фанаткам. Певец снял ролик, на котором обнажился до нижнего белья в душе. На видео он показал идеальную фигуру с накаченным торсом. Так, ролик был снят в поддержку флешмоба Ice Bucket Challenge, который был популярен несколько лет назад. Вначале автор видео упомянул, что понимает свое опоздание, однако ассоциирует отсутствие такого контента с невысокой популярностью своего профиля в соцсети.

В комментариях под видео собралось множество фанаток, которые буквально осыпали Маликова хвалебными комплиментами и называли его мачо. Представительницы прекрасного пола писали, что даже и не подозревали, что под обычными кофтами у певца скрывается такой мощный торс. Лишь мужская половина аудитории смогла заметить, что ролик является фейком, и на самом деле на нем запечатлено тело другого человека.

Ранее информационное агентство «Версия. Инфо» сообщало о другом пранке от Дмитрия Маликова, в ходе которого он рассказал своей дочери Стефании, что она не его родная дочь.