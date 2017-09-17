Свекровь обвинила Захарову в попытке "хайпануть" на смерти дочери

Известная российская актриса Елена Захарова рассказала о страшной трагедии, которую ей удалось пережить. Так, несколько лет назад скончалась ее дочь Маша, супруг ушел сразу после трагедии, а свекровь обвинила Захарову в попытке "хайпануть" за счет смерти ребенка.

Как известно, недавно Елена Захарова стала матерью во второй раз, на свет появилась ее долгожданная дочь. Обрести счастье актрисе помогло горе, которое она пережила пару лет назад. О своих переживаниях и состоянии после смерти восьмимесячной дочери Маши Захарова рассказала Борису Корчевникову.

Несколько лет назад дочь актрисы попала в больницу с вирусным заболеванием, которое врачи не смогли вылечить. Малышка скончалась, а Захарова впала в депрессию. Журналисты узнали о смерти Маши и сразу стали донимать актрису вопросами, на которые она отвечала, словно в бреду, сама того не осознавая. Тогда же свекровь актрисы обвинила ее в том, что она решила "хайпануть" на смерти дочери, а также прогнала ее из квартиры, в которой Захарова проживала вместе с гражданским мужем Сергеем.

По словам актрисы, ей прямым текстом сказали убираться и забрать все вещи погибшей Маши, а так как молодая мама была практически в трансовом состоянии, она даже не помнит, как собирала одежду погибшей дочери. Захарова отметила, что не держит зла ни на бывшего супруга, ни на свекровь, так как считает, что им тоже было тяжело после гибели дочери и внучки. Она отметила, что всегда следует прощать, как бы это ни было тяжело.

В настоящий момент у актрисы подрастает вторая дочь, имя которой она пока не раскрывает. Захарова также рассказала, что не так давно получила предложение руки и сердца от любимого мужчины.