Рита Дакота на Бали ценой своего здоровья спасла от гибели свою дочь

Рита Дакота откровенно призналась своим подписчикам в социальной сети Instagram о самом ужасном дне в ее жизни. Во время отдыха на Бали певица рискнула собственным здоровьем ради спасения дочери.

На своей странице в Instagram российская исполнительница Рита Дакота решила поделиться пережитым ужасом во время отдыха на Бали. Певица не стала лишний раз приукрашивать свои впечатления и рассказала все "как на духу".

Так, удалось узнать, что во время пребывания на вилле Рита Дакота не могла даже подумать о намерениях местных жителей сжечь рисовые поля, находящиеся неподалеку. Из-за того, что смог от огня заволок все пространство в небольшом помещении, Дакоте пришлось запереться с маленькой дочерью в ванной комнате и провести там несколько часов.

Российская исполнительница отметила, что она несколько раз все-таки выбиралась из импровизированного укрытия, чтобы принести дочери воды. Супруг Риты Дакоты на тот момент отдыхал на горячих источниках и узнал о произошедшем только по возвращению.

После того, как все закончилось, дочь артистки осталась живой и здоровой, однако сама певица пожаловалась на скверное самочувствие из-за того, что ей все-таки довелось вдоволь надышаться смогом.

Рита Дакота сообщила, что на данный момент их здоровью ничего не угрожает, так как они с семьей перебрались на другую часть Бали.