Панина из-за скандалов уволили из Youtube-шоу "Хайпоновости"

Ведущего Алексея Панина из-за множественных скандалов уволили из Youtube-шоу "Хайпоновости". Причинами такого поделился его коллега по съёмкам Алексей Дюков.

Видеоблогер, участвовавший в создании проекта, утверждает, что основной причиной стала низкая популярность "Хайпоновостей" среди зрителей. Как результат - отсутствие рекламных предложений. Обнаружив, что аудитория подписчиков не превышает 82,7 тысяч человек, заказчики решили перестать спонсировать выпуски. После этого денег на гонорар ведущему уже не хватало.

По мнению Алексея Дюкова, недостаток интереса среди пользователей спровоцировала именно отталкивающая личность Алексея Панина, ведь сам контент получался очень качественным. Именно из-за негативного влияния актера на "Хайпоновости" его и попросили покинуть студию. Источник отмечает, что ему было очень неприятно изучать отрицательные комментарии к шоу, которые в большинстве своем основывались на неприязни к Алексею Панину и его выходкам. В частности, эпизоду с собаками.

Ранее стало известно о развитии конфликта Алексея Панина с Максимом Галкиным. Скандальная знаменитость намекнула на нетрадиционную ориентацию последнего.