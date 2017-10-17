Татьяна Навка по «японской методике» избила манекен

Фигуристка и олимпийский призёр Татьяна Навка не перестаёт удивлять поклонников широтой своих интересов и безграничностью возможностей. В этот раз женщина избила манекен.





Татьяна Навка уже неоднократно демонстрировала фанатам свою гибкость и доказывала, что с годами продолжает совершенствоваться. Её Instagram активно пополняется видео и фото из тренажёрного зала, результаты работы в котором можно проследить на её фигуре. Татьяна Навка показала, как занимается восточными единоборствами.



Супруга Пескова для «жертвы» выбрала предназначенный для этого манекен. В ролике Татьяна грациозно под счёт колотит искусственного противника ногами. Поклонники отметили, что Татьяна не профессионально занимается данным видом спорта, ведь её устойчивость оставляет желать лучшего. Поэтому они назвали увиденное избиением манекена по «японской методике». Кстати, для этого у Татьяны есть персональный тренер. Ранее «Версия Инфо» писала о том, что подписчики Навки ужаснулись тем, что увидели на ногах спортсменки.