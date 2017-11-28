Фанатка Ольги Бузовой сделала с ней фото после того, как увела Романа Гриценко

Участница проекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова призналась, что Ольга Бузова является её кумиром. По данным ряда СМИ, она сейчас встречается с Романом Гриценко, который долгое время ухаживал за певицей.

Поклонники в социальной сети Instagram выразили возмущение по поводу того, что Овсянникова осмелилась сделать совместное фото вместе с Бузовой. Дело в том, что она увела у неё парня месяцем ранее. Сама же Бузова отказалась встречаться с Гриценко, являющимся участником «Дом-2».

Теперь же певице приписывают роман с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Овсянникова в своём блоге написала следующее: «Сбылась моя мечта! Я сделала фото с моим кумиром Ольгой Бузовой. Как вы думаете, она ещё ревнует Романа Гриценко». Поклонники посоветовали Овсянниковой быть осторожной с Бузовой, считая её сильной конкуренткой в борьбе за сердце Гриценко. Напомним, что участник «Дом-2» делал предложение певице, но спустя некоторое время завёл роман с другой девушкой.