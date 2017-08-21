Порнофильм про геев выдвинули от ЮАР на «Оскар»

ЮАР выдвинули на «Оскар» порнофильм «Рана», который рассказывает об отношениях геев из народа коса. В шорт-лист премии он уже включен, а для своих граждан власти Южной Африки ограничили возрастной ценз, присуждая ему отметку «18+».

На премию «Оскар» 2018 года шорт-лист уже практически сформирован. Примечательным является тот факт, какой фильм выбрала ЮАР, чтобы выдвинуть на номинацию «Лучшая кинолента на иностранном языке». Так, от них был представлен фильм под названием «Рана». Он рассказывает про геев, которые вместе проходят древний африканский обряд инициации народа коса. После того, как лента была выпущена в прокат, некоторые государственные ведомства потребовали запретить ее и аргументировали это тем, что она искажает суть обряда. Тем не менее, порнофильм оставили в отрытом доступе. Более того, позднее его выдвинули от ЮАР для борьбы за престижную премию.

Многие эксперты считают, что у фильма есть все шансы получить «Оскар». По их словам, на это может повлиять сразу несколько факторов. Во-первых, это фильм о темнокожих людях. Если его не оценят, выдвиженцы могут заявить, что это дискриминация по расовому признаку. Во-вторых, кинолента рассказывает о гомосексуальных связях. Здесь также действует подобная схема, что и в первом случае. По этой причине порнофильм имеет все шансы получить свою премию.