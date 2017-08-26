Муж Ксении Бородиной сделал очень дорогой подарок дочери

Курбан Омаров подарил своей дочери серьги с бриллиантами. Не все подписчики одобрили такой дорогой подарок.

14 февраля на своей странице в Instagram он опубликовал видео и рассказал, что подарил дочери Теоне первые серьги с бриллиантами. Теоне всего два года. В подписи к фото Курбан отметил, что пока она ещё не понимает всю ценность подарка и поинтересовался у подписчиц, в каком возрасте они получили свои первые украшения с бриллиантами. Не все подписчики одобрили такой поступок, отметив, что дорогие подарки ни к чему маленькой девочке. Кто-то ответил на вопрос и рассказал, во сколько лет получил украшения, а кто-то просто похвалил красавицу Теону. Впрочем, более внимательные подписчики заметили, что в тексте поста есть реклама ювелирного магазина.

Курбан Омаров — супруг Ксении Бородиной. Они поженились в 2015 году. Он выходец из Дагестана, мусульманин по вероисповеданию. Является наследником крупного строительного бизнеса.